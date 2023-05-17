В Бурятии отметили День детского телефона доверия

Он работает в стране уже 13 лет



Сегодня отмечается Международный День детского телефона доверия.



Уже 13 лет в России работает телефон доверия 8-800-2000-122. Это бесплатная анонимная служба, оказывающая экстренную психологическую помощь детям, подросткам и их родителям. К этому номеру сейчас подключены более 220 служб во всех российских регионах.



Основные принципы работы детского телефона доверия:



- бесплатность – звонок любой продолжительности абсолютно бесплатный с любого мобильного или стационарного телефона;



- анонимность – общение с консультантом (психологом) полностью анонимно: отсутствует определитель номера, можно представиться вымышленным именем. Консультанты также работают под псевдонимами;



- доступность – действует на всей территории России, позвонить можно из любой точки страны с любого телефона;



- профессионализм – на детском телефоне доверия работают только квалифицированные психологи, прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты.



Сегодня в рамках празднования Международного дня детского телефона доверия комитет по образованию Улан-Удэ и центр диагностики и консультирования провели информационно-просветительскую уличную акцию по популяризации единого общероссийского номера 8-800-2000-122 и городского телефона доверия 55-38-16 на «Арбате».



Также психологи центра диагностики и консультирования будет работать в первой половине дня 1 июня на площади Революции (0+).

