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В Бурятии отметили День детского телефона доверия

В Бурятии отметили День детского телефона доверия
Общество,  Фото:Baikal-daily.r
Он работает в стране уже 13 лет

Сегодня отмечается Международный День детского телефона доверия.

Уже 13 лет в России работает телефон доверия 8-800-2000-122. Это бесплатная анонимная служба, оказывающая экстренную психологическую помощь детям, подросткам и их родителям. К этому номеру сейчас подключены более 220 служб во всех российских регионах.

Основные принципы работы детского телефона доверия:

- бесплатность – звонок любой продолжительности абсолютно бесплатный с любого мобильного или стационарного телефона;

- анонимность – общение с консультантом (психологом) полностью анонимно: отсутствует определитель номера, можно представиться вымышленным именем. Консультанты также работают под псевдонимами;

- доступность – действует на всей территории России, позвонить можно из любой точки страны с любого телефона;

- профессионализм – на детском телефоне доверия работают только квалифицированные психологи, прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты.

Сегодня в рамках празднования Международного дня детского телефона доверия комитет по образованию Улан-Удэ и центр диагностики и консультирования провели информационно-просветительскую уличную акцию по популяризации единого общероссийского номера 8-800-2000-122 и городского телефона доверия 55-38-16 на «Арбате».

Также психологи центра диагностики и консультирования будет работать в первой половине дня 1 июня на площади Революции (0+). 
телефон доверия

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