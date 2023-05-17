Он работает в стране уже 13 лет
Сегодня отмечается Международный День детского телефона доверия.
Уже 13 лет в России работает телефон доверия 8-800-2000-122. Это бесплатная анонимная служба, оказывающая экстренную психологическую помощь детям, подросткам и их родителям. К этому номеру сейчас подключены более 220 служб во всех российских регионах.
Основные принципы работы детского телефона доверия:
- бесплатность – звонок любой продолжительности абсолютно бесплатный с любого мобильного или стационарного телефона;
- анонимность – общение с консультантом (психологом) полностью анонимно: отсутствует определитель номера, можно представиться вымышленным именем. Консультанты также работают под псевдонимами;
- доступность – действует на всей территории России, позвонить можно из любой точки страны с любого телефона;
- профессионализм – на детском телефоне доверия работают только квалифицированные психологи, прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты.
Сегодня в рамках празднования Международного дня детского телефона доверия комитет по образованию Улан-Удэ и центр диагностики и консультирования провели информационно-просветительскую уличную акцию по популяризации единого общероссийского номера 8-800-2000-122 и городского телефона доверия 55-38-16 на «Арбате».
Также психологи центра диагностики и консультирования будет работать в первой половине дня 1 июня на площади Революции (0+).
В Бурятии отметили День детского телефона доверия
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В жилом здании прохудилась крыша и не работала вентиляция
Территорию возле Гостиных рядов украсят клёны и рябины
Специалисты нацелены продлить период эксплуатации дерева
Делегацию возглавил зампред правительства Иван Альхеев
Местные жители переживают, не наблюдают ли они экологическую катастрофу
Осуждённые колонии №8 изготовят малые архитектурные формы
В популярном месте отдыха навалили мусорные кучи
Вопросов к её качеству не нашлось
За отопление по их вине переплатили жильцы шести домов
Молодой человек сделал ей предложение на горе Батарейная
А ещё в одном муниципалитете его отменят в середине июня
Температура понизится на 8-15 градусов
На выставке обсудят вопросы поставки качественной баранины, а также производства и переработки шерсти
В лесу возле Байкала выбрасывают кирпичи, доски и даже старую мебель
Риск его заноса в республику по-прежнему остаётся высоким