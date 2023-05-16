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На Забайкальском кинофестивале покажут фильмы из 10 стран

На Забайкальском кинофестивале покажут фильмы из 10 стран
Общество,  Фото:pixabay.com
Их увидят зрители Читы и двенадцати районах Забайкалья

Основной конкурс десятого юбилейного Забайкальского международного кинофестиваля представит зрителям произведения современного мирового и российского кино. В большом конкурсе пройдут три международные премьеры фильмов, а в читинском прокате все фильмы конкурса будут показаны впервые.

- В международном конкурсе представлены такие разные страны, как Сингапур и Бразилия, Сербия и Турция, но фильмы говорят на одном языке человеческих судеб и отношений, создавая универсальный образ объёмного и интересного мира, - рассказала программный директор Забайкальского международного кинофестиваля Мария Безенкова.

Фильмы конкурсной программы десятого Забайкальского международного кинофестиваля: «Дневник поэта» (12+, Россия, режиссёр Булат Юсупов); «Золотая бронза» (16+, Россия, режиссёр Игорь Копылов); «Нить жизни» (16+, Китай, режиссёр Цяо Сысюэ); «Ниша» (18+, Россия, режиссёр Антон Ермолин); «Пляж на краю света» (16+, Бразилия, режиссёр Петрус Карири); «Святая пятница. Крест в пустыне» (18+, Сербия и Иордания, режиссёр Хаджи-Александр Джурович); «Тёмная ночь» (16+, Турция, Германия и Франция, режиссёр Озджан Алпер) и фильм «Тётушка» (18+, Сингапур и Республика Корея, режиссёр Хэ Шумин).

Международное жюри оценит конкурсные фильмы кинофестиваля по нескольким номинациям: «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий». Кроме того, конкурсные фильмы поборются за приз зрительских симпатий.

Конкурсные и внеконкурсные фильмы будут продемонстрированы не только в Чите, но и в двенадцати районах Забайкальского края.

Напомним, что Забайкальский международный кинофестиваль в этом году состоится с 31 мая по 4 июня в юбилейный десятый раз. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Возрастное ограничение: 18+.
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