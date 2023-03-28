В Забайкалье показали памятник «Защитникам Отечества»

Общество, Фото: предоставлено правительством Забайкалья

По задумке скульпторов, он объединит в себе два поколения солдат



В Забайкальском крае продолжается работа по созданию памятника, посвящённого участникам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Памятник планируется установить в Чите, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Представитель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Забайкальском крае Эдуард Шелофаст и скульптор Денис Стритович рассказали о деталях будущего монумента



- Памятник довольно уникальный для нашей страны. Его концепция нова, поскольку она предусматривает как раз переплетение в одном монументальном комплексе воинских традиций самых различных времён и поколений, воинской славы и доблести, характерной для наших земляков, - пояснил Эдуард Шелофаст.



Работой над памятником занимается известный скульптор, автор многочисленных работ, посвящённых отечественной истории, Денис Стритович. Скульптор в ближайшее время посетит Читу, чтобы осмотреть место установки.



Также сейчас идёт работа над памятными текстами, которые будут нанесены на одну из сторон постамента.



Российский скульптор-монументалист Денис Стритович является также автором мемориального комплекса «Чита – Город трудовой доблести».

