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В Забайкалье показали памятник «Защитникам Отечества»

В Забайкалье показали памятник «Защитникам Отечества»
Общество,  Фото:предоставлено правительством Забайкалья
По задумке скульпторов, он объединит в себе два поколения солдат

В Забайкальском крае продолжается работа по созданию памятника, посвящённого участникам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Памятник планируется установить в Чите, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Представитель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Забайкальском крае Эдуард Шелофаст и скульптор Денис Стритович рассказали о деталях будущего монумента

- Памятник довольно уникальный для нашей страны. Его концепция нова, поскольку она предусматривает как раз переплетение в одном монументальном комплексе воинских традиций самых различных времён и поколений, воинской славы и доблести, характерной для наших земляков, - пояснил Эдуард Шелофаст.

Работой над памятником занимается известный скульптор, автор многочисленных работ, посвящённых отечественной истории, Денис Стритович. Скульптор в ближайшее время посетит Читу, чтобы осмотреть место установки.

Также сейчас идёт работа над памятными текстами, которые будут нанесены на одну из сторон постамента.

Российский скульптор-монументалист Денис Стритович является также автором мемориального комплекса «Чита – Город трудовой доблести».
памятник

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