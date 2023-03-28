В Забайкалье показали памятник «Защитникам Отечества»

По задумке скульпторов, он объединит в себе два поколения солдат
В Забайкальском крае продолжается работа по созданию памятника, посвящённого участникам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Памятник планируется установить в Чите, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Представитель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Забайкальском крае Эдуард Шелофаст и скульптор Денис Стритович рассказали о деталях будущего монумента
- Памятник довольно уникальный для нашей страны. Его концепция нова, поскольку она предусматривает как раз переплетение в одном монументальном комплексе воинских традиций самых различных времён и поколений, воинской славы и доблести, характерной для наших земляков, - пояснил Эдуард Шелофаст.
Работой над памятником занимается известный скульптор, автор многочисленных работ, посвящённых отечественной истории, Денис Стритович. Скульптор в ближайшее время посетит Читу, чтобы осмотреть место установки.
Также сейчас идёт работа над памятными текстами, которые будут нанесены на одну из сторон постамента.
Российский скульптор-монументалист Денис Стритович является также автором мемориального комплекса «Чита – Город трудовой доблести».
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