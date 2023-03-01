Мероприятие посвятили празднованию Сагаалгана и Масленицы
В улан-удэнском СИЗО №1 несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые сыграли в квест-игру, посвящённую празднованию Сагаалгана и Масленицы. Мероприятие организовали сотрудники воспитательного отдела и психологической службы следственного изолятора.
- В ходе игры несовершеннолетние прошли четыре этапа, которые включали в себя задачи на сообразительность, ловкость, силу и умение работать в команде, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По итогам мероприятия каждому подростку за активное участие вручили сладкие призы от администрации учреждения.
- Проведение таких небольших квестов мотивирует ребят к ведению здорового образа жизни, развивает мышление и повышает положительный эмоциональный фон, – рассказал начальник психологической лаборатории Иван Русанов.
Подростки из улан-удэнского СИЗО сыграли в квест-игру
Общество, Фото:
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