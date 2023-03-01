01 марта

28 февраля

Популярное

Подростки из улан-удэнского СИЗО сыграли в квест-игру

Подростки из улан-удэнского СИЗО сыграли в квест-игру
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Мероприятие посвятили празднованию Сагаалгана и Масленицы

В улан-удэнском СИЗО №1 несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые сыграли в квест-игру, посвящённую празднованию Сагаалгана и Масленицы. Мероприятие организовали сотрудники воспитательного отдела и психологической службы следственного изолятора.

- В ходе игры несовершеннолетние прошли четыре этапа, которые включали в себя задачи на сообразительность, ловкость, силу и умение работать в команде, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

По итогам мероприятия каждому подростку за активное участие вручили сладкие призы от администрации учреждения.

- Проведение таких небольших квестов мотивирует ребят к ведению здорового образа жизни, развивает мышление и повышает положительный эмоциональный фон, – рассказал начальник психологической лаборатории Иван Русанов.



СИЗО подростки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ оштрафуют «управляшки» за снег и сосульки на крышах
В Улан-Удэ оштрафуют «управляшки» за снег и сосульки на крышах
Общество, 01.03.2023
Двум управляющим компаниям был выписан штраф на 60 тысяч рублей
Подростки из улан-удэнского СИЗО сыграли в квест-игру
Подростки из улан-удэнского СИЗО сыграли в квест-игру
Общество, 01.03.2023
Мероприятие посвятили празднованию Сагаалгана и Масленицы
Из-за нового моста в столице Бурятии начнут сносить гаражи
Из-за нового моста в столице Бурятии начнут сносить гаражи
Общество, 01.03.2023
Городские власти вовсю разыскивают их владельцев
В Бурятии росгвардейцы оказали помощь матери погибшего сослуживца
В Бурятии росгвардейцы оказали помощь матери погибшего сослуживца
Общество, 01.03.2023
Николай Авдеев погиб в ходе СВО летом 2022 года
В Улан-Удэ многоэтажка превратилась в пещеру со сталактитами
В Улан-Удэ многоэтажка превратилась в пещеру со сталактитами
Общество, 01.03.2023
Там промёрзли стены и появилась плесень 
На реках в Бурятии начали пилить лёд
На реках в Бурятии начали пилить лёд
Общество, 01.03.2023
Его режут для предотвращения заторов и подтоплений
В Улан-Удэ начался новый этап строительства третьего моста
В Улан-Удэ начался новый этап строительства третьего моста
Общество, 01.03.2023
В 2023 году там оборудуют проезжую часть и сделают освещение
Пограничное управление ФСБ приглашает жителей Бурятии на службу
Пограничное управление ФСБ приглашает жителей Бурятии на службу
Общество, 01.03.2023
Подробную информацию можно узнать по телефону 
Главный водозабор в Улан-Удэ взяли на особый контроль
Главный водозабор в Улан-Удэ взяли на особый контроль
Общество, 01.03.2023
Важный объект решили обезопасить 
В районе Бурятии, где нашли бешенство, поголовно обследуют скот
В районе Бурятии, где нашли бешенство, поголовно обследуют скот
Общество, 01.03.2023
Специалисты проверяют, нет ли у сельхозживотных укусов

В Бурятии сельским школьникам придётся заниматься физкультурой под «дождём»
В Бурятии сельским школьникам придётся заниматься физкультурой под «дождём»
Общество, 01.03.2023
В Желтуринской СОШ не стали отменять уроки из-за протекающей крыши

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^