В Улан-Удэ будущие артисты балета выступят на большой сцене

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28 февраля Бурятский хореографический колледж представит на сцене театра оперы и балета двухчасовой концерт сценической практики «Зажги свою звезду!». На концерте выступят 122 воспитанника колледжа.На суд зрителей представят годовой отчёт о ежедневных занятиях и подготовке по балетному искусству.В программу концерта войдут балетные вариации, подобранные наставниками индивидуально для каждого из будущих артистов балета. Сольные отрывки из известных балетных спектаклей, романтические па-де-де, масштабный хореографический кордебалет - всё, чем славится сокровищница мирового искусства.Кто-то из первоклассников и учеников средних классов выйдет на сцену впервые, для других, старшеклассников и студентов - это очередной экзамен на пути становления артистом балета. Среди них лауреаты и участники российских и международных балетных конкурсов и фестивалей Чингис Монгуш, Тунгалаг Шарастепанова, Булчун Аюш, Александр Базаров, Ангелика Колесова, Тамир Цыбиков, Диана Саватеева и другие.