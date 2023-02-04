04 февраля

03 февраля

Популярное

В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме

В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме
Общество,  Фото:администрация Иркутска
Коммунальщики планируют вывезти более пяти тонн снега

В выходные дни уборка и вывоз снега с улиц Иркутска пройдут в усиленном режиме по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова. МУП «Иркутскавтодор» выведет на дороги более 70 единиц техники.

За два дня коммунальщики планируют вывезти более 5 тысяч тонн снежной массы.


Специалисты МКУ «Городская среда» совместно с подрядными организациями очищают территории парков и скверов. Задействовано около 100 человек и 9 единиц техники.

За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска, сообщили в мэрии.

Иркутск уборка снега

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский госуниверситет договорился взаимных стажировках с Монголией
Бурятский госуниверситет договорился взаимных стажировках с Монголией
Общество, 04.02.2023
Состоялась встреча ректора БГУ с генеральным секретарём Международной ассоциации монголоведения 
В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме
В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме
Общество, 04.02.2023
Коммунальщики планируют вывезти более пяти тонн снега
В Бурятии продолжается «перепись» диких животных
В Бурятии продолжается «перепись» диких животных
Общество, 04.02.2023
К мероприятию подключились юные натуралисты
В Бурятии школьникам рассказали о вреде табакокурения
В Бурятии школьникам рассказали о вреде табакокурения
Общество, 04.02.2023
Профилактическую беседу провели прокуратура и полиция 
Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества
Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество, 04.02.2023
Алексей Рассадин служит в Вооружённых силах России уже 13 лет
Меркитская крепость и Тугнуйская степь зимой
Меркитская крепость и Тугнуйская степь зимой
Общество, 04.02.2023
Фотокорреспондент Байкал-Daily Сергей Тарасенко посетил памятник природы и истории — Меркитскую крепость, — и поделился снимками путешествия
В Бурятии не советуют брать телефон в туалет
В Бурятии не советуют брать телефон в туалет
Общество, 04.02.2023
Это место «богато» различными возбудителями инфекций 
В Бурятии отработали действия в случае ЧС в школе
В Бурятии отработали действия в случае ЧС в школе
Общество, 04.02.2023
Прошло пожарно-тактическое занятие
В Улан-Удэ вновь покажут рок-мюзикл «Бальжан Хатан»
В Улан-Удэ вновь покажут рок-мюзикл «Бальжан Хатан»
Общество, 04.02.2023
«Бальжан Хатан» можно посмотреть 17 и 18 февраля
В Улан-Удэ проведут фестиваль-конкурс патриотической песни
В Улан-Удэ проведут фестиваль-конкурс патриотической песни
Общество, 04.02.2023
В мероприятии примут участие студенты вузов и ссузов
Иркутск присоединится к экспедиции, посвящённой Герою Советского Союза
Иркутск присоединится к экспедиции, посвящённой Герою Советского Союза
Общество, 04.02.2023
Экспедиция «Славы героев будем достойны» приурочат к 80-летию освобождения города Витебск
В Улан-Удэ днём до -11 градусов
В Улан-Удэ днём до -11 градусов
Общество, 04.02.2023
В республике местами небольшой снег
В Бурятии определят лучших чтецов благопожеланий
В Бурятии определят лучших чтецов благопожеланий
Общество, 03.02.2023
Победители получат 10 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^