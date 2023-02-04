В Иркутске в выходные снег убирают в усиленном режиме









В выходные дни уборка и вывоз снега с улиц Иркутска пройдут в усиленном режиме по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова. МУП «Иркутскавтодор» выведет на дороги более 70 единиц техники.За два дня коммунальщики планируют вывезти более 5 тысяч тонн снежной массы.Специалисты МКУ «Городская среда» совместно с подрядными организациями очищают территории парков и скверов. Задействовано около 100 человек и 9 единиц техники.За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска, сообщили в мэрии.