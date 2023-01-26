Они использовали тазик и газовую горелку
Участники спецоперации из Забайкальского края сняли видео, как они готовят традиционное бурятское блюдо буузы с помощью подручных материалов.
Импровизированную буузницу бойцы соорудили из тазика с помощью газовой горелки.
Видео появилось в Тelegram-канале забайкальского общественного штаба «Zабайкальский Фронт».
Участники СВО показали, как готовят буузы с помощью подручных материалов
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