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Участники СВО показали, как готовят буузы с помощью подручных материалов

Общество, 
Они использовали тазик и газовую горелку
 
Участники спецоперации из Забайкальского края сняли видео, как они готовят традиционное бурятское блюдо буузы с помощью подручных материалов.

Импровизированную буузницу бойцы соорудили из тазика с помощью газовой горелки. 

Видео появилось в Тelegram-канале забайкальского общественного штаба «Zабайкальский Фронт».


буузы военнослужащие

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