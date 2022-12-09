В Бурятии осуждённые изготовили мемориальную доску погибшему участнику СВО

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мемориальная доска будет размещена на доме, где жил Зугдыр Цыренов



В Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии № 8 своими руками создали мемориальную доску Зугдыру Гармажаповичу Цыренову, погибшему во время проведения СВО.



Осуждённые занимаются в кружке «Руки искусства». Мемориальная доска выполнена из цемента, гипса и металлического каркаса в рамках реализации грантового проекта «Ты выбираешь сам!».



- Памятник передан представителю Бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» для размещения по месту жительства героя, - сообщили в УФСИН по республике.



Зугдыр Гармажапович Цыренов родился 14 апреля 1988 года в селе Исинга Еравнинского района. Был женат и воспитывал двоих несовершеннолетних детей. Погиб 6 сентября 2022 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

