Мемориальная доска будет размещена на доме, где жил Зугдыр Цыренов
В Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии № 8 своими руками создали мемориальную доску Зугдыру Гармажаповичу Цыренову, погибшему во время проведения СВО.
Осуждённые занимаются в кружке «Руки искусства». Мемориальная доска выполнена из цемента, гипса и металлического каркаса в рамках реализации грантового проекта «Ты выбираешь сам!».
- Памятник передан представителю Бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» для размещения по месту жительства героя, - сообщили в УФСИН по республике.
Зугдыр Гармажапович Цыренов родился 14 апреля 1988 года в селе Исинга Еравнинского района. Был женат и воспитывал двоих несовершеннолетних детей. Погиб 6 сентября 2022 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
В Бурятии осуждённые изготовили мемориальную доску погибшему участнику СВО
Общество, Фото:
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