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Забайкалку обвинили в покушении на убийство врача

Забайкалку обвинили в покушении на убийство врача
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Действия обвиняемой пресекли работники больницы

В Забайкалье предъявлено обвинение жительнице Могочинского района в покушении на убийство.

По версии следствия, днём 28 ноября 2022 года в посёлке Ксеньевка в помещении местной больницы 63-летняя женщина спровоцировала конфликт с врачом-терапевтом, женщиной 1968 года рождения, а затем имеющимся при себе ножом нанесла ей несколько ударов. Действия обвиняемой пресекли работники больницы, которые оказали помощь пострадавшей женщине.

- Следователи СК задержали женщину. Сегодня суд признал задержание женщины законным и продлил его срок на 72 часа. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщают в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.


обвинение следователи

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