Забайкалку обвинили в покушении на убийство врача

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Действия обвиняемой пресекли работники больницы



В Забайкалье предъявлено обвинение жительнице Могочинского района в покушении на убийство.



По версии следствия, днём 28 ноября 2022 года в посёлке Ксеньевка в помещении местной больницы 63-летняя женщина спровоцировала конфликт с врачом-терапевтом, женщиной 1968 года рождения, а затем имеющимся при себе ножом нанесла ей несколько ударов. Действия обвиняемой пресекли работники больницы, которые оказали помощь пострадавшей женщине.



- Следователи СК задержали женщину. Сегодня суд признал задержание женщины законным и продлил его срок на 72 часа. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщают в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.





