В дацане Улан-Удэ пройдёт турнир по бурятской борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревноваться будут спортсмены 2001 года рождения и младше



27 ноября в Улан-Удэ состоится турнир «Залуушуулай Үбэлэй Найр – 2022 » по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан». Соревнования пройдут в борцовской юрте «Бухын Үргөө» Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке.



К участию допускается молодёжь 2001 года рождения и младше. Спортсмены будут бороться в трёх весовых категориях: 63 кг, 75 кг и свыше 75 кг.



Взвешивание участников состоится с 10:00 до 11:00. Соревнования начнутся в 12:00. Всех участников турнира обеспечат горячим питанием.



Награждение проводится с 1-го по 8-е места в каждой весовой категории, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



Возрастное ограничение 6+

