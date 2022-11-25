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В дацане Улан-Удэ пройдёт турнир по бурятской борьбе

В дацане Улан-Удэ пройдёт турнир по бурятской борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревноваться будут спортсмены 2001 года рождения и младше

27 ноября в Улан-Удэ состоится турнир «Залуушуулай Үбэлэй Найр – 2022 » по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан». Соревнования пройдут в борцовской юрте «Бухын Үргөө» Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке.

К участию допускается молодёжь 2001 года рождения и младше. Спортсмены будут бороться в трёх весовых категориях: 63 кг, 75 кг и свыше 75 кг.

Взвешивание участников состоится с 10:00 до 11:00. Соревнования начнутся в 12:00. Всех участников турнира обеспечат горячим питанием.

Награждение проводится с 1-го по 8-е места в каждой весовой категории, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Возрастное ограничение 6+
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