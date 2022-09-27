Местами по республике прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 сентября по республике облачно с прояснением, ночью в большинстве районов осадки, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +2+7, местами -1,-6, днём +7,+12, местами +13,+18.
В Улан-Удэ ночью дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +10,+12.
В Улан-Удэ до +12 градусов
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