В Улан-Удэ до +12 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами по республике прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 сентября по республике облачно с прояснением, ночью в большинстве районов осадки, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +2+7, местами -1,-6, днём +7,+12, местами +13,+18.



В Улан-Удэ ночью дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +10,+12.

