Даниил Спиваковский покажет юным читинцам авторские моноспектакли

















Возрастное ограничение 6+

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский в рамках проекта «Читаем со смыслом» с 24 по 27 октября покажет школьникам Читы авторские моноспектакли по классическим произведениям русской литературы. Купить билет можно в том числе по «Пушкинской карте», сообщает пресс-службе регионального правительства.- Вы услышите гоголевские «Мёртвые души» (12+) и «Ночь перед рождеством» (12+), «Левшу» (12+) Николая Лескова и «Сказ про Федота-стрельца» (6+) нашего прославленного актёра Леонида Филатова. Это музыкальные, яркие, умные, очень смешные произведения. С нетерпением жду нашей встречи, - отметил он, обращаясь к читинскому зрителю.В минкультуры Забайкалья добавили, что представления состоятся на площадках учреждений культуры в Чите - на сцене филармонии, музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры», Дома офицеров Забайкальского края.