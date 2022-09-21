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Даниил Спиваковский покажет юным читинцам авторские моноспектакли

Даниил Спиваковский покажет юным читинцам авторские моноспектакли
Общество,  Фото:screenshot
Зрители услышат знакомые произведения

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский в рамках проекта «Читаем со смыслом» с 24 по 27 октября покажет школьникам Читы авторские моноспектакли по классическим произведениям русской литературы. Купить билет можно в том числе по «Пушкинской карте», сообщает пресс-службе регионального правительства.

- Вы услышите гоголевские «Мёртвые души» (12+) и «Ночь перед рождеством» (12+), «Левшу» (12+) Николая Лескова и «Сказ про Федота-стрельца» (6+) нашего прославленного актёра Леонида Филатова. Это музыкальные, яркие, умные, очень смешные произведения. С нетерпением жду нашей встречи, - отметил он, обращаясь к читинскому зрителю.

В минкультуры Забайкалья добавили, что представления состоятся на площадках учреждений культуры в Чите - на сцене филармонии, музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры», Дома офицеров Забайкальского края. 




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