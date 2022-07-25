Бегун из Бурятии выиграл всероссийские соревнования

Спортсмен стал лучшим на дистанции 800 м



С 22 по 24 июля в Москве прошёл традиционный спортивный фестиваль «Путь к Олимпу». В рамках фестиваля прошёл всероссийский турнир по лёгкой атлетике «Путь к Олимпу». Соревнования входят в программу серии стартов «Королева российского спорта».



Победу на дистанции 800 м одержал спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий с результатом 1.46,00.



- Хочется отметить, что результат мастера спорта международного класса: 1.46,50! Лучший результат сезона в стране на данной дистанции! – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

