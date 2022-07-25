Спортсмен стал лучшим на дистанции 800 м
С 22 по 24 июля в Москве прошёл традиционный спортивный фестиваль «Путь к Олимпу». В рамках фестиваля прошёл всероссийский турнир по лёгкой атлетике «Путь к Олимпу». Соревнования входят в программу серии стартов «Королева российского спорта».
Победу на дистанции 800 м одержал спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий с результатом 1.46,00.
- Хочется отметить, что результат мастера спорта международного класса: 1.46,50! Лучший результат сезона в стране на данной дистанции! – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бегун из Бурятии выиграл всероссийские соревнования
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