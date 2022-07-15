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В Улан-Удэ несколько взрослых залезли на декоративных коней

В Улан-Удэ несколько взрослых залезли на декоративных коней
Общество,  Фото:"Злой Улан-Удэ"
Такими темпами от фигур скоро ничего не останется, сокрушаются горожане

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня на площади Советов в Улан-Удэ установили топиарии (кустарниковые конструкции) в виде лошадей, коня на дыбах и рояля с лавочкой. Практически сразу горожане начали седлать травянистых коней, что делать категорически не рекомендуется. Фигуры можно трогать руками, но залезать на них нельзя, поясняли в комитете городского хозяйства.

«Отдельные граждане пытаются залезть на коней и так далее - это может привести к плачевному состоянию объектов. При таком подходе всё благоустройство будет разрушено», - отмечал первый заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на одной из планёрок поручил взять летнюю зону отдыха под охрану.

Проблема до сих пор остаётся. 14 июля в паблике «Злой Улан-Удэ» опубликовали фотографии очередных «всадников». Топиарные фигуры атаковали взрослые, которые садились на лошадей сразу по двое.

- Ну что за нелюди? Ну куда вы такие огромные лезете на бедного коня? Ладно, дети, но вы-то взрослые люди, куда лезете-то? Не удивлюсь, если скоро летняя зона превратится в ****, а кони загнутся, - возмутился автор снимков.


В комментариях пользователи активно поддержали негодование горожанина. Взрослых мужчин, которые сидели на конях, назвали «мартышками». Улан-удэнцы пишут:

«Забор двухметровый пора возводить от этих мартышек»,

«Дикари, что поделаешь..»,

«Мартышки, впервые увидевшие скульптуру... Такие, хоть куда поедут - опозорят наш край родной»,

«Денег им жалко на ипподром съездить, на конях покататься, они на кусты уже прыгают. Реально мартышки, а не люди, ноют, что в городе ничего хорошего и красивого, а потом вандалы безмозглые сами портят то, что для всех строится».

«Гвоздей в коня забить надо было, чтобы всякое желание потом пропало на них залазить».

Впрочем, некоторые горожане и вовсе усомнились в целесообразности установки топиарных коней:

«Нет, ну народ-то у нас такой, какой есть, другого нет и нескоро предвидится. А зачем такие фигуры ставить за казённый счёт? Надо же маленько головой думать, или уж тогда ставить такие фигуры, чтобы специально залезать на них»,

«А зачем вообще нужны были эти кони? Понятно же, что на них будут залезать и сломают, неужели нельзя было придумать, куда потратить деньги? А навес ни от солнца, ни от дождя не спасёт».

Как сообщал «Байкал-Daily», сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась бюджету в 11,5 млн рублей. На зелёные скульптуры было потрачено 1,3 млн. Так, цена топиарной скульптуры «Конь на дыбах» в сметной стоимости указана в 219 тысяч рублей, топиари лошадь – 278 тысяч, топиари рояль – 496 тысяч, а лавочка – почти 60 тысяч.
вандализм благоустройство площадь Советов

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