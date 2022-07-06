Улан-удэнцы портят топиарные фигуры на площади Советов

Улан-удэнцы залезают на декоративные топиарные (кустарниковые) фигуры на площади Советов, приобретённые за 1,3 млн рублей. Такие действия грозят разрушением скульптур.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 6 июля на планёрном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова комитет городского хозяйства отчитался о ходе работ и возникших проблемах при благоустройстве сезонной зоны отдыха на площади Советов.
- На площади идёт монтаж летнего передвижного городка. Отдельные граждане пытаются залезть на коней и так далее - это может привести к плачевному состоянию объектов. При таком подходе всё благоустройство будет разрушено, - сказал первый заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.
Мэр Улан-Удэ отреагировал на ситуацию и дал поручение взять зону отдыха под охрану.
- Для нас это первый опыт благоустройства летней зоны отдыха на площади. Понятно, что для многих это непривычно. Для того, чтобы у горожан вошло в привычку культурно пользоваться сооружениями на площади прошу, на первое время, организовать охрану, провести разъяснительную работу, - поручил Игорь Шутенков управлению общественный безопасности совместно с комитетом городского хозяйства и администрацией Советского района.
К благоустройству зоны отдыха приступили 28 июня. За это время установили топиарии, скамейки, беседки и урны. Сейчас подрядная организация ООО «Байкалстрой-1» занимается монтажом фонтанов, необходимо провести трубопровод и электричество. Завершить работы по благоустройству планируется до конца этой недели.
Все объекты зоны отдыха будут использоваться ещё не раз. Осенью их демонтируют для хранения в комбинате по благоустройству. А следующим летом вновь установят на главной площади столицы Бурятии, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как выяснил «Байкал-Daily», сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась бюджету в 11,5 млн рублей.