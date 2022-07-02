Зона отдыха на главной площади Улан-Удэ обошлась в 11,5 млн









Как выяснил «Байкал-Daily», сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась бюджету в 11,5 млн рублей.



В документации к закупке указаны суммы на каждый из объектов. Согласно сметной стоимости, зелёные скульптуры обошлись в 1,3 млн рублей. Так, цена топиари (кустарниковая скульптура) «Конь на дыбах» в сметной стоимости указана в 219 тысяч рублей, топиари лошадь – 278 тысяч, топиари рояль – 496 тысяч, а лавочка – почти 60 тысяч.



Чуть дешевле обойдутся качели – 1,1 млн рублей. Всего будет установлено четыре качели на цепной подвеске. Они обошлись почти в 14 тысяч рублей. Также в эту сумму вошли траты на колонны со связями, трубы, деревянные бруски, доску для покрытия полов, краска и многое другое. Деревянные конструкции обработают антисептиком-антипиреном. Также в стоимость вошли монтажные работы.











