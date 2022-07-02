Зона отдыха на главной площади Улан-Удэ обошлась в 11,5 млн

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом на площади Советов в Улан-Удэ впервые организуют большую зону отдыха. 28 июня рабочие приступили к установке зелёных скульптур, в частности, коней и рояля. Также здесь установят качели, цветники, скамейки, беседки и два фонтана. Завершить благоустройство планируется до конца следующей недели. Работы выполняет подрядная организация ООО «Байкалстрой-1».
Как выяснил «Байкал-Daily», сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась бюджету в 11,5 млн рублей.
В документации к закупке указаны суммы на каждый из объектов. Согласно сметной стоимости, зелёные скульптуры обошлись в 1,3 млн рублей. Так, цена топиари (кустарниковая скульптура) «Конь на дыбах» в сметной стоимости указана в 219 тысяч рублей, топиари лошадь – 278 тысяч, топиари рояль – 496 тысяч, а лавочка – почти 60 тысяч.
Чуть дешевле обойдутся качели – 1,1 млн рублей. Всего будет установлено четыре качели на цепной подвеске. Они обошлись почти в 14 тысяч рублей. Также в эту сумму вошли траты на колонны со связями, трубы, деревянные бруски, доску для покрытия полов, краска и многое другое. Деревянные конструкции обработают антисептиком-антипиреном. Также в стоимость вошли монтажные работы.
Территорию озеленят 1000 цветов, 10 кустарниками, пятью сиренями. Цветники обойдутся в среднем в 280 тысяч. Помимо этого, в смете перечисляются вазоны, 28 урн и пр.
В 214 тысяч рублей обошёлся фонтан. В эту сумму вошли: фонтанная установка Water Quintet Creative (она самая затратная - 89, 3 тысячи рублей), колонны со связями, ёмкость для фонтана, различные трубы, установка насосов, электрика, обшивка и другие работы.
Кроме того, будет оборудована велопарковка на восемь мест. Кстати, в сметном расчёте её цена указана в 128 тысяч рублей.
Основные расходы касаются самих зон отдыха. Так, будут установлены парклеты (место, где можно посидеть и отдохнуть), в том числе с качелями, а также с зонтом-тентом и с навесом из вьющихся растений.
Работы по каркасу оценены более чем в 480 тысяч, по навесу – 407 тысяч, по полу – в 127 тысяч.
Отметим, ООО «Байкалстрой-1» был единственным участником закупки.
Гарантийный срок на выполняемые работы и поставленные товары составляет три года.