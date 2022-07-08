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Коней на площади Советов в Улан-Удэ категорически нельзя седлать

Коней на площади Советов в Улан-Удэ категорически нельзя седлать
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Горожане уже вышаркивают декоративное покрытие

В конце июня на площади Советов в Улан-Удэ начался монтаж первой сезонной зоны отдыха. В том числе установлены ториарии (кустарниковые конструкции) в виде лошадей, коня на дыбах и рояля с лавочкой.

Хотя работы по установке зоны отдыха ещё не окончены, новое место уже вовсю манит горожан. Больше всего привлекают внимание кони. Многие желают на них взобраться, чтобы сделать памятное селфи. Не обходят стороной яркие фигуры родители, которые сажают своих чад на красивые скульптуры.

Фигуры установили совсем недавно, но уже видны следы от «всадников». Декоративное покрытие вышаркивается и вскоре может потерять эстетичный вид.



Топиарии декоративные и не предназначены для того, что лошадей «седлали». Ими можно только любоваться, а также трогать, но никак не взбираться. 

- По сообщению поставщика, ториарий из искусственной травы предназначен для декора ландшафтного дизайна, для украшения зон отдыха, для организации фотозон, предполагает взаимодействие с людьми: можно смотреть, трогать, фотографироваться, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова зону отдыха возьмут под охрану

Сейчас подрядная организация ООО «Байкалстрой-1» занимается монтажом фонтанов, необходимо провести трубопровод и электричество. Завершить работы по благоустройству планируется до конца этой недели. Когда наступит осень, сезонную зону отдыха разберут и отправят на хранение до следующего лета. 
благоустройство площадь Советов

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