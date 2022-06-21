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В Бурятии самка изюбря и зайчик попались в фотоловушку

В Бурятии самка изюбря и зайчик попались в фотоловушку
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Фотоловушка сняла диких животных, пришедших полакомиться к солонцу

Охотничьи хозяйства Бурятии подкармливают диких животных. Это одна из мер по охране и увеличению численности животных в природных условиях.

В республике охотничьи хозяйства оборудовали более тысячи солонцов – специальных кормушек для подкормки солью. Также обустроено 258 подкормочных площадок, посажено 183 га кормовых полей. Для обитателей леса заготовили 1959 центнеров сена и почти 9,5 тысяч венков.

- Мы обустроили солонцы, кормушки, засеяли поля овсом, - рассказал охотовед хозяйства Заиграевского района «Бурятпромохота» Евгений Конопелько.


Специалисты рассказали, что подкормка очень нравится животным. Так, фотоловушка охотхозяйства запечатлела, как днём лакомятся изюбри.

Ещё одна фотоловушка зафиксировала зайца-беляка, который решил полакомиться ночью.



- Подкормка очень нравится животным! Вот так умение и мастерство специалистов позволяет диким животным утолить не только голод, но и насытиться полезными минералами, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.




изюбри дикие животные фотоловушка

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