Турнир пройдёт в Малайзии
Спортсменов России допустили на первенство мира по тайскому боксу. Соревнования пройдут с 9 по 21 августа в малазийской столице, городе Куала-Лумпур.
От Бурятии в сборную России вошла Анастасия Б. Юная спортсменка представляет спортшколу посёлка Иволгинск. Тренирует победительницу первенства России этого года Оюна Абдулмуслимова.
Также в качестве запасных вошли Станислав С. (СК «Аварга») и Александра В. (СК «Пересвет»). Об этом сообщает федерация тайского бокса Бурятии.
Тайбоксёры Бурятии примут участие в первенстве мира
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