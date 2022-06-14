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Тайбоксёры Бурятии примут участие в первенстве мира

Тайбоксёры Бурятии примут участие в первенстве мира
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Турнир пройдёт в Малайзии

Спортсменов России допустили на первенство мира по тайскому боксу. Соревнования пройдут с 9 по 21 августа в малазийской столице, городе Куала-Лумпур.

От Бурятии в сборную России вошла Анастасия Б. Юная спортсменка представляет спортшколу посёлка Иволгинск. Тренирует победительницу первенства России этого года Оюна Абдулмуслимова.

Также в качестве запасных вошли Станислав С. (СК «Аварга») и Александра В. (СК «Пересвет»). Об этом сообщает федерация тайского бокса Бурятии.
первенство мира Бурятия тайский бокс спорт

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