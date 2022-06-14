Тайбоксёры Бурятии примут участие в первенстве мира

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Турнир пройдёт в Малайзии



Спортсменов России допустили на первенство мира по тайскому боксу. Соревнования пройдут с 9 по 21 августа в малазийской столице, городе Куала-Лумпур.



От Бурятии в сборную России вошла Анастасия Б. Юная спортсменка представляет спортшколу посёлка Иволгинск. Тренирует победительницу первенства России этого года Оюна Абдулмуслимова.



Также в качестве запасных вошли Станислав С. (СК «Аварга») и Александра В. (СК «Пересвет»). Об этом сообщает федерация тайского бокса Бурятии.

