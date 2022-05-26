Также состоится первенство республики
4 июня в Прибайкальском районе Бурятии пройдут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. Соревнования станут пятым этапом кубка региона. Турнир проведут на стадионе села Турунтаево и в лесном массиве Захотай, расположенном к северу от населённого пункта.
В чемпионате и первенстве будут участвовать группы:
Ж 12 - Девочки до 13 лет (2010-2011 и младше);
Ж 14 - Девочки до 15 лет (2008-2009 гг.р.);
Ж 16 - Девушки до 17 лет (2006-2007 гг.р.);
Ж 18 - Девушки до 19 лет (2005-2004 гг.р.);
Ж 40 - Женщины 1982 г.р. и старше;
Ж 50 - Женщины 1972 г.р. и старше;
Ж 60 - Женщины 1962 г.р. и старше;
Ж 21 - Женщины 2003 г.р. и старше;
М 12 - Мальчики до 13 лет (2010-2011 и младше);
М 14 - Мальчики до 15 лет (2008-2009 гг.р.);
М 16 - Юноши до 17 лет (2006-2007 гг.р.);
М 18 - Юноши до 19 лет (2004-2005 гг.р.);
М 21 - Мужчины 2003 г.р. и старше;
М 40 - Мужчины 1982 г.р. и старше;
М 50 - Мужчины 1972 г.р. и старше;
М 60 - Мужчины 1962 г.р. и старше;
Новички – Мужчины и женщины без ограничения.
Регистрация на orgeo.ru продлится до 18:00 2 июня. 4 июня в 12:20 состоится парад открытия соревнований. В 13:00 будет дан старт первых участников. На 15:00 планируется окончание соревнований. В 15:20 будет проведено награждение. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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В Бурятии проведут чемпионат по спортивному ориентированию
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