В Бурятии проведут чемпионат по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также состоится первенство республики



4 июня в Прибайкальском районе Бурятии пройдут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. Соревнования станут пятым этапом кубка региона. Турнир проведут на стадионе села Турунтаево и в лесном массиве Захотай, расположенном к северу от населённого пункта.



В чемпионате и первенстве будут участвовать группы:

Ж 12 - Девочки до 13 лет (2010-2011 и младше);

Ж 14 - Девочки до 15 лет (2008-2009 гг.р.);

Ж 16 - Девушки до 17 лет (2006-2007 гг.р.);

Ж 18 - Девушки до 19 лет (2005-2004 гг.р.);

Ж 40 - Женщины 1982 г.р. и старше;

Ж 50 - Женщины 1972 г.р. и старше;

Ж 60 - Женщины 1962 г.р. и старше;

Ж 21 - Женщины 2003 г.р. и старше;

М 12 - Мальчики до 13 лет (2010-2011 и младше);

М 14 - Мальчики до 15 лет (2008-2009 гг.р.);

М 16 - Юноши до 17 лет (2006-2007 гг.р.);

М 18 - Юноши до 19 лет (2004-2005 гг.р.);

М 21 - Мужчины 2003 г.р. и старше;

М 40 - Мужчины 1982 г.р. и старше;

М 50 - Мужчины 1972 г.р. и старше;

М 60 - Мужчины 1962 г.р. и старше;

Новички – Мужчины и женщины без ограничения.



Регистрация на orgeo.ru продлится до 18:00 2 июня. 4 июня в 12:20 состоится парад открытия соревнований. В 13:00 будет дан старт первых участников. На 15:00 планируется окончание соревнований. В 15:20 будет проведено награждение. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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