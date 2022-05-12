В Улан-Удэ из реки спасли парализованного пса

На Богородском острове в Улан-Удэ мужчина с ребёнком вытащили большую собаку из реки во время рыбалки. Позже выяснилось, что у несчастного пса полностью не функционируют задние лапки.
Спаситель собаки обратился фонд помощи животным «Собака счастья».
- 39кг несчастья были доставлены из реки в «Айболит». Ребята выловили, подняли по крутому берегу, погрузили в машину и принесли собаку в клинику, - рассказали зооволонтёры.
Грустного пса назвали Нил. В клинике стало понятно, что он сам не может справлять нужду. Врачи вручную слили 1,2 литра мочи. «Это нереально много даже для человека», - отметили специалисты.
На рентгене также был обнаружен чип – это означает, что собака хозяйская. «Хозяева поняли, что пёс не ходит и решили его утопить? Ну как неходячий пёс оказался в реке? Мы ещё будем выяснять это», - задались вопросом зооволонтёры.
Когда собаку отвели на приём ортопеда-травматолога, выяснилось, что у Нила запущенный артроз. Зооволонтёры признались, что ожидали худшего, ведь эта болезнь вполне лечится. Для этого Нилу нужно получить медицинскую помощь, курс противовоспалительных препаратов.
Однако для лечения потребуются деньги. Представители фонда запустили сбор средств.
- Когда мы привезли Нила в клинику, у нас там был долг в 30 тысяч рублей. Нашедшие его люди внесли 5,7 тысяч, но дальше всё на нас с вами. Один только стационар - 2000 в сутки. А ведь нам нужно оплатить ещё и процедуры, купить лекарства. У нас есть лимит долга, который мы не можем превышать. Не заплатим - придётся забрать всех хвостиков и освободить помещение. Понимаете, насколько это ужасно? Ребят, мы очень просим вас помочь Нилу, - обратились за помощью представители фонда.
Они также обратили внимание на то, что после того как Нил будет здоров, ему нужна будет передержка с уходом.
Реквизиты для перечисления помощи Нилу указаны в группе «Собака Счастья | Фонд помощи животным» в соцсети «Вконтакте».