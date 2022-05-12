В Улан-Удэ из реки спасли парализованного пса









Однако для лечения потребуются деньги. Представители фонда запустили сбор средств.



- Когда мы привезли Нила в клинику, у нас там был долг в 30 тысяч рублей. Нашедшие его люди внесли 5,7 тысяч, но дальше всё на нас с вами. Один только стационар - 2000 в сутки. А ведь нам нужно оплатить ещё и процедуры, купить лекарства. У нас есть лимит долга, который мы не можем превышать. Не заплатим - придётся забрать всех хвостиков и освободить помещение. Понимаете, насколько это ужасно? Ребят, мы очень просим вас помочь Нилу, - обратились за помощью представители фонда.



Они также обратили внимание на то, что после того как Нил будет здоров, ему нужна будет передержка с уходом.



Реквизиты для перечисления помощи Нилу указаны в группе «Собака Счастья | Фонд помощи животным» в соцсети «Вконтакте».





На Богородском острове в Улан-Удэ мужчина с ребёнком вытащили большую собаку из реки во время рыбалки. Позже выяснилось, что у несчастного пса полностью не функционируют задние лапки.Спаситель собаки обратился фонд помощи животным «Собака счастья».- 39кг несчастья были доставлены из реки в «Айболит». Ребята выловили, подняли по крутому берегу, погрузили в машину и принесли собаку в клинику, - рассказали зооволонтёры.Грустного пса назвали Нил. В клинике стало понятно, что он сам не может справлять нужду. Врачи вручную слили 1,2 литра мочи. «Это нереально много даже для человека», - отметили специалисты.На рентгене также был обнаружен чип – это означает, что собака хозяйская. «Хозяева поняли, что пёс не ходит и решили его утопить? Ну как неходячий пёс оказался в реке? Мы ещё будем выяснять это», - задались вопросом зооволонтёры.Когда собаку отвели на приём ортопеда-травматолога, выяснилось, что у Нила запущенный артроз. Зооволонтёры признались, что ожидали худшего, ведь эта болезнь вполне лечится. Для этого Нилу нужно получить медицинскую помощь, курс противовоспалительных препаратов.