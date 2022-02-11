Студент-повар представит Бурятию на чемпионате Worldskills Russia

Общество, Фото: предоставлено минобрнауки Бурятии

Сейчас Мэргэн со своими наставниками подбирает гарниры и соусы



В марте в Санкт-Петербурге пройдут отборочные соревнования по компетенции «Поварское дело» на право участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia, сообщили в минобрнауки Бурятии.



К отборочным соревнованиям активно готовится победитель регионального чемпионата, студент четвёртого курса Байкальского колледжа туризма и сервиса Мэргэн Сандыков.



На конкурсе по компетенции «Поварское дело» ему предстоит пройти несколько испытательных модулей в течение трёх дней.



Сейчас Мэргэн со своими наставниками подбирает гарниры и соусы для горячих блюд, закусок, десертов и элементов декора, составляет меню и отрабатывает конкурсные модули.



Помимо мастерства приготовления блюд, поварам потребуется уложиться в бюджет и обеспечить ожидаемую прибыль. Ведь для коммерческого успеха поварам необходимо иметь навыки грамотного составления меню, оформления заявки на пищевые продукты, их приобретения, а также вести контроль за хранение, использование и реализацию готовой продукции, управлять деятельностью производства через планирование, обмен информацией, взаимодействия с персоналом.



В случае успешного прохождения отборочного соревнования, Мэргэн отправится на финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», который состоится в мае в городе Саранск Республики Мордовия.





