Сейчас Мэргэн со своими наставниками подбирает гарниры и соусы
В марте в Санкт-Петербурге пройдут отборочные соревнования по компетенции «Поварское дело» на право участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia, сообщили в минобрнауки Бурятии.
К отборочным соревнованиям активно готовится победитель регионального чемпионата, студент четвёртого курса Байкальского колледжа туризма и сервиса Мэргэн Сандыков.
На конкурсе по компетенции «Поварское дело» ему предстоит пройти несколько испытательных модулей в течение трёх дней.
Сейчас Мэргэн со своими наставниками подбирает гарниры и соусы для горячих блюд, закусок, десертов и элементов декора, составляет меню и отрабатывает конкурсные модули.
Помимо мастерства приготовления блюд, поварам потребуется уложиться в бюджет и обеспечить ожидаемую прибыль. Ведь для коммерческого успеха поварам необходимо иметь навыки грамотного составления меню, оформления заявки на пищевые продукты, их приобретения, а также вести контроль за хранение, использование и реализацию готовой продукции, управлять деятельностью производства через планирование, обмен информацией, взаимодействия с персоналом.
В случае успешного прохождения отборочного соревнования, Мэргэн отправится на финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», который состоится в мае в городе Саранск Республики Мордовия.
Студент-повар представит Бурятию на чемпионате Worldskills Russia
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