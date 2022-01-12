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Бурятский фильм «Би-русский» покажут в кинотеатрах Улан-Удэ

Бурятский фильм «Би-русский» покажут в кинотеатрах Улан-Удэ
Общество, 
Новый фильм назвали «лёгкой семейной комедией с бурятскими «тасочками»

3 февраля в кинотеатрах Улан-Удэ стартует премьера нового бурятского фильма «Би-русский» (16+).

Между тем, создатели фильма обратились к пользователям соцсетей для выбора афиши, которая бы привлекла внимание потенциальных зрителей. Опрос размещён в паблике «Весь Улан-Удэ».

- В карусели мы разместили три вида афиши фильма. Напишите, пожалуйста, какая афиша вам больше всего «заходит», - призвали пользователей.

Видеограф Евгений Цын задумал снять кинофильм «Би-русский» ещё в далёком 2016 году. Уже тогда были сняты первые кадры.

Главного героя в фильме играет непрофессиональный актер Баир Цыдыпов.

Как сообщал «Байкал-Daily», судя по анонсу фильма от его авторов, в картине поднята проблема национализма.

История развивается в наше время в небольшом городке среди студентов вуза Романа и Цырена. Последний бурят, потомок шамана, «ботаник». Рома же русский, красавец, «качок», «умом не блещет». При этом он считает, что буряты глупее его. А Цырен, доказывая обратное, раздражает его. Рома постоянно задирает Цырена.

Главная интрига фильма в обмене телами главных героев по аналогии с фильмом «Любовь – морковь», где играют Кристина Орбакайте и Гоша Куценко. Но в бурятском фильме затрагивается совсем другая тема.


Бурятский кинодеятель Артём Бурлов, который помогает с организацией проката в фильма в кинотеатрах отмечает:

«Да, не спорю, название фильма носит провокационный характер, многие мне написали по этому поводу, но на это и был сделан расчёт создателями. Посмотрев эту комедию, могу сказать, что мне понравился посыл, идея фильма, юмор и наши местные бурятские «тасочки». Лёгкая семейная комедия, в преддверии празднования Сагаалха 2022».
фильм

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