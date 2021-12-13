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В кинотеатрах покажут фильм про обмен телами русского и бурята

В кинотеатрах покажут фильм про обмен телами русского и бурята
Общество, 
Необычный фильм «Би – русский» сняли в Бурятии

С 3 февраля 2022 года в кинотеатрах Бурятии в прокат выйдет фильм «Би – русский» («Я – русский») (16+). Судя по анонсу фильма от его авторов, в картине поднята проблема национализма.

- Кто лучше? Бурят или русский? Такой вопрос вряд ли услышишь у нас в Бурятии. И всё же есть люди, считающие, что их национальность лучше, чем другая. Сталкивались с этим? Эта проблема в полной мере раскрывается в фильме «Би – русский». Фильм учит тому, что нет плохих наций. Он говорит, что все мы должны жить во взаимопонимании, любви и уважении друг к другу, - говорится в анонсе к фильму.

История развивается в наше время в небольшом городке среди студентов вуза Романа и Цырена. Последний бурят, потомок шамана, «ботаник». Рома же русский, красавец, «качок», «умом не блещет». При этом он считает, что буряты глупее его. А Цырен, доказывая обратное, раздражает его. Рома постоянно задирает Цырена.

- И вот однажды на экскурсии в дацане происходит очередная потасовка между молодыми людьми. Будда всё это видит и, решая вмешаться в их судьбу, переселяет их души... А что же будет дальше? – интригуют создатели фильма.


Отдельно команда фильма «Би – русский» поблагодарила жителей села Усть-Эгита Еравнинсккого района.

- Фильм даже и не сняли, если бы не жители села Усть-Эгита. Добрые, отзывчивые, они помогали чем могли, откликались на каждую просьбу…. Огромное человеческое вам спасибо! – поблагодарили авторы фильма.

С актёрским составом обещали познакомить позднее.
фильм

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