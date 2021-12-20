Гран-при выиграла мастер кукол Раджана Бадмаева
17 декабря в Улан-Удэ прошла церемония закрытия республиканского конкурса «Куклы Бурятии». Победители и участники получили наградные дипломы и памятные подарки.
В этом году конкурс проводился по 4 номинациям : «Кукла в народном костюме», «Лучшая авторская кукла», «Кукла-сувенир», «Интерьерная кукла». Участниками выставки стали индивидуальные мастера и творческие коллективы республики. Всего на выставке было представлено более 100 работ мастеров из разных районов Бурятии.
В номинации «Куклы в народных костюмах» обладателем диплома первой степени стала Оксана Москаленко из Улан-Удэ. В номинации «Авторские куклы» победителем была признана Вера Фадеева из посёлка Нижнеангарск. Елена Тихонова из Улан-Удэ получила диплом первой степени в номинации «Интерьерные куклы». В номинации «Куклы-сувениры» жюри признало победителем Ольгу Жарникову из посёлка Сотниково. В детской возрастной группе диплом первой степени был присуждён воспитанникам студии «Чудесная мастерская», руководитель Светлана Юрьева (МАОУ ДО ЦДО Закаменского района).
Общим решением членов жюри главный приз «Гран-при» был присуждён мастеру кукол Раджане Бадмаевой из Улан-Удэ. Также участники конкурса были отмечены специальными дипломами, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Улан-Удэ выбрали лучшие «Куклы Бурятии»
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