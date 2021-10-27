В Бурятии рассказали о работе спортивных объектов в нерабочие дни

Спортивные школы продолжат тренировки в обычном режиме
В период с 30 октября по 7 ноября в Бурятии разрешена работа бассейнов, фитнес-залов, а также оказание услуг в закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, открытых термальных бассейнах, при условиях:
- соблюдения рекомендаций федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- наличия у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте до 18 лет) сертификата о вакцинации, либо справки о перенесённом заболевании, либо заключения о медицинском отводе.
Кроме этого, тренировочные процессы спортивных школ республики будут проводиться в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности.
Напоминаем, что в Бурятии разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год и в единый календарный план спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий республики, являющихся отборочными к межрегиональным и всероссийским соревнованиям. Соревнования проводятся без привлечения зрителей и при наличии у совершеннолетних участников сертификата о вакцинации, либо справки о перенесённом заболевании; у несовершеннолетних участников – результата лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, либо справки о перенесённом заболевании. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.
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