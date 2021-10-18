Состояние лисички пока слабое
В Иркутской зоогалерее выхаживают истощённую лису. Животное специалистам привезли дачники из Мельничной пади. Лиса залезла в курятник, устроила там переполох, сначала была изолирована, а потом отловлена.
Диагноза у новенькой девочки-лисички пока нет, кроме истощения и «колоссальной заглистованности» ничего больше в глаза не бросается. Животное слабое, апатичное, вялое. Изолировано от всех. Сами специалисты с ней общаются очень аккуратно, как и с другими дикими животными.
- Приняли... Что дальше делать будем думать. По идее травм нет, но если в зиму выпустить в лес молоденькое глупое животное, даже предварительно откормив и приведя в нормальную форму, ничего хорошего не будет, - объясняют сотрудники зоогалереи.
«Да, лисы не редкие животные, да, у нас нет лишнего места..., но попытаться помочь ей считаем, что нужно», - заключили в зоопарке.
В Иркутской зоогалерее выхаживают напавшую на курятник лисицу
Общество, Фото:
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