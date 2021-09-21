В программе прозвучит симфоническая, хоровая, вокальная и камерно-инструментальная музыка
1 октября в Бурятии пройдёт II фестиваль современной музыки бурятских композиторов «Улан-Удэнские премьеры».
Программа мероприятия будет состоять из симфонической, хоровой, вокальной, камерно-инструментальной музыки современных композиторов республики (Базыра Цырендашиева, Виктора Усовича, Александра Прибылова, Пурбо Дамиранова, Ларисы Санжиевой, Екатерины Олёрской, Ларисы Халтановой, Дарьи Коркиной и других) в исполнении солистов оперы, артистов хора и симфонического оркестра Бурятского театра оперы и балета.
Режиссёром и автором проекта выступила доцент ВСГИК, почётный деятель Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Лариса Санжиева. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет фестиваль музыки композиторов Бурятии
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