Улан-Удэ примет фестиваль музыки композиторов Бурятии

В программе прозвучит симфоническая, хоровая, вокальная и камерно-инструментальная музыка



1 октября в Бурятии пройдёт II фестиваль современной музыки бурятских композиторов «Улан-Удэнские премьеры».



Программа мероприятия будет состоять из симфонической, хоровой, вокальной, камерно-инструментальной музыки современных композиторов республики (Базыра Цырендашиева, Виктора Усовича, Александра Прибылова, Пурбо Дамиранова, Ларисы Санжиевой, Екатерины Олёрской, Ларисы Халтановой, Дарьи Коркиной и других) в исполнении солистов оперы, артистов хора и симфонического оркестра Бурятского театра оперы и балета.



Режиссёром и автором проекта выступила доцент ВСГИК, почётный деятель Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Лариса Санжиева. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.



Возрастное ограничение 6+

