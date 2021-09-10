На свалки в прокуратуру пожаловались местные жители
Жители села Шигаево обратились в прокуратуру Кабанского района Бурятии с жалобой на несанкционированные свалки в местностях, входящих в состав Байкальской природной территории.
- Прокуратура по обращению жителей села Шигаево проверила соблюдение законодательства об отходах производства и потребления. Установлено, что в нарушение федерального закона «Об охране озера Байкал», в границах Степнодворецкого участкового лесничества и земель СПК «Твороговский», расположенных в зоне Байкальской природной территории, были размещены две несанкционированные свалки, оказывавшие негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал. Отсутствовали аншлаги, запрещающие размещение мусора и отходов на территории лесного фонда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Вскоре после прокурорской проверки работники Кабанского лесхоза и лесничества свалки ликвидировали. Сейчас там установлены аншлаги с необходимой информацией.
В Бурятии убрали две свалки на Байкальской территории
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