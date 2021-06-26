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В Бурятии за антиковидные нарушения оштрафовали управляющую гостевым домом

В Бурятии за антиковидные нарушения оштрафовали управляющую гостевым домом
Общество,  Фото:pixabay.com
В гостевом доме не было антисептика, масок, термометра и разметки

17 июня Тункинским районным судом рассмотрен административный материал управления Роспотребнадзора Бурятии в отношении управляющей гостевым домом «Мунгэн сэргэ» по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Административное дело возбудили в связи с невыполнением санитарно-эпидемиологических и противоэпидемических требований, установленных в период распространения новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор выявил отсутствие антисептика для обработки рук, пятидневного запаса масок, сигнальной разметки в холле, бесконтактного термометра.

- Суд, исследовав материалы дела, с учётом материального положения должностного лица, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Постановление суда не вступило в законную силу.
Роспотребнадзор коронавирус профилактика
 
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