В Бурятии за антиковидные нарушения оштрафовали управляющую гостевым домом

В гостевом доме не было антисептика, масок, термометра и разметки



17 июня Тункинским районным судом рассмотрен административный материал управления Роспотребнадзора Бурятии в отношении управляющей гостевым домом «Мунгэн сэргэ» по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.



Административное дело возбудили в связи с невыполнением санитарно-эпидемиологических и противоэпидемических требований, установленных в период распространения новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор выявил отсутствие антисептика для обработки рук, пятидневного запаса масок, сигнальной разметки в холле, бесконтактного термометра.



- Суд, исследовав материалы дела, с учётом материального положения должностного лица, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Постановление суда не вступило в законную силу.

