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Было — стало: дом-франкенштейн на Свердлова

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
О том, как вместо реставрации исторического здания получается подделка

«Байкал-Dailу» продолжает проект о том, как меняется Улан-Удэ. На этот раз в работах фотокорреспондента Сергей Тарасенко – дом на улице Свердлова, 14.

— Как-то, проходя по улице Свердлова, заметил, что из угла «Таврического» выступает «как бы отреставрированный» фасад деревянного дома с резными наличниками. Вероятно, одним из условий постройки торгово-делового центра было сохранение стоящего здесь одноэтажного дома, имеющего некую историческую ценность. Дом по улице Свердлова, 14 и вправду был очень красивый. Вспомнил, что снимал его в 2005-м году. Строители мастерски справились с задачей — просто снесли мешающий дом и пристроили декоративный фасад «по мотивам». Примерно так же в 2011-м реконструировали легендарный «Пти-Отель». Сохраняет ли культурное наследие такая реставрация — вопрос спорный. Получается всё-таки скорее подделка. Не лучше ли было бы создать музей деревянной архитектуры с настоящими фрагментами наличников? Например, в том же Этнографическом или где-нибудь на туристической улице Соборной, — заметил Сергей Тарасенко.

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