Было — стало: Дом купца Титова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

С помощью фотографий Сергея Тарасенко можно увидеть, как в Улан-Удэ разрушается дом купца Титова



Некогда один из самых богатых домов Верхнеудинска, яркий образец городской застройки конца XIX века, дом купца Титова ныне заброшен и разрушается на глазах. За последние годы его не раз пытались поджечь, вероятнее всего, с целью освободить место под очередную коммерческую застройку.



При этом деревянный одноэтажный дом по улице Каландаришвили, 24 признан памятником истории, входит в список объектов культурного наследия Улан-Удэ и с 1996 года находится под охраной государства. И это не просто дом, а дом градоначальника. Купец 2-й гильдии Иван Васильевич Титов был избран городским головой в 1907 году и руководил городом восемь лет.



- Однако, начать реставрацию здания в данный момент невозможно, так как дом находится в частной собственности у гражданина Китая, местонахождение которого неизвестно. А все обязательства по ремонту и реставрации относятся к компетенции собственника. Такая вот гримаса бюрократии. Такие вот «наследие» и «гордость» города, - отмечает Сергй Тарасенко.

