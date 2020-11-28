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Было – стало: Улица Балтахинова

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
О том, как менялась улица Балтахинова с 2006 по 2020 годы

«Байкал-Daily» продолжает публикации из серии «Было – стало в Улан-Удэ». На этот раз в работах фотокорреспондента Сергея Тарасенко – улица Балтахинова.

— Нельзя просто так взять и пройти по путепроводу от гостиницы «Бурятия» к проспекту Победы, не сфотографировав вид на улицу Балтахинова и дальше — Зауду, Гнилую горку, Синюю гору. Не так уж часто там хожу, но небольшая коллекция видов получилась-таки. Посмотрите, как менялась улица с 2006 по 2020 годы, - предлагает фотограф.

Кстати, если вы смотрите сайт на компьютере, то при наведении на фото в верхнем правом углу над ним появляется двойная стрелка. Если нажать не неё, фото развернётся во весь экран и можно будет рассмотреть мелкие детали. Чтобы выйти, жмите «Esc».

Справка:

Улица Балтахинова названа в честь командира первого бурятского партизанского отряда времён Гражданской войны — Павла Балтахинова. Появилась в 1830-е годы, изначально называлась Мокрослободской. Когда-то на этом месте проходило старое русло Уды. В 1924 году улица была переименована в Монгольскую, а в 1940 году названа именем П.С. Балтахинова (1900–1921).

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