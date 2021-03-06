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Было — стало: советские неоновые вывески на Арбате

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вспомним прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко

Пожалуй, самое печальное последствие «облагораживания» пешеходного участка улицы Ленина в Улан-Удэ — утрата аутентичных объёмных вывесок 60-х годов прошлого века «галантерея», «трикотаж», «часы». Когда-то они горели неоном, но даже и без подсветки отлично вписывались в архитектурный ансамбль улицы и придавали историческим зданиям особый шарм, отмечает фотограф Сергей Тарасенко.

— Судя по датам архивных снимков, приблизительно в 2012-м исчезла «галантерея», а в 2016-м не стало «трикотажа» и «часов». Теперь всё чистенько и безлико. Ещё бы обшить фасады сайдингом, получилась бы идеальная «мечта чиновника». Не удивлюсь, что так когда-нибудь и будет. И ведь большинство одобрит. Мол, «долой старьё, даёшь прогресс!» — заметил Сергей Тарасенко.

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