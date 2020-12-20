Было — стало: Как изменился город Улан-Удэ за сорок лет





В семидесятые мало кто снимал город, хотя фотоаппараты были у многих. Сейчас редкие кадры тех времён кочуют по интернет-форумам и соцсетям, чаще всего без имён авторов. Настоящие народные фото. Один из таких «неизвестных фотографов» — Юрий Барлуков, снимавший Улан-Удэ ещё будучи школьником и студентом в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Благодаря его уникальным снимкам мы можем окунуться в историю города, ощутить дух тех времён.- Сравните старые фотографии города с современными видами тех же мест. Самый шикарный кинотеатр Улан-Удэ — «Дружба». Буфет в фойе с пирожными эклер по 22 копейки. А помните мороженое в вазочках и молочный коктейль в кафе на втором этаже «Дома торговли»? Рынок ещё реально центральное и самое оживлённое место города. На Балтахинова — укладка новых трамвайных путей и никаких «Еврозон». Трамвайная петля на углу Коммунистической и Каландаришвили. Вдали за Оперным что-то строится (впрочем, как и сейчас). Гостиница «Интурист»... Кто-нибудь вспомнит теперь это таинственное здание, которое ремонтировали-ремонтировали, да и снесли, построив на его месте ТЦ «Столичный»? Медленно-медленно строится первое высотное здание города — гостиница «Бурятия». С виадука ещё видно 33-ю школу и Селенгу! На Ключевской, где теперь сквер «Студенческий» — пустырь. Площадь Банзарова пуста как поле боя, коим она и являлась — ведь автобусы тогда брали исключительно штурмом, - вспоминает фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко.Юрий Барлуков, ныне сотрудник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, тоже поделился воспоминаниями.— В 10-м классе поехали на биофак Пединститута, резать лягушек, натурально резать живых лягушек! И, после такой «казни» я сделал один кадр Оперного... Фонтан у театра был и тогда, и движение было вокруг него. Краны на заднем плане на фото, сделанном во дворе Оперного — это, с очень большой долей вероятности, строительство поликлиники №1 и «Дома книги». Слева — пустая выгоревшая коробка старого здания Русского драма... После выпускного экзамена по истории мы узнали, что родила наша одноклассница и мы решили её поздравить — посетить в роддоме на проспекте Победы. По пути я снял перенос трамвайных путей и как мы шли по Каландаришвили. Потом пошли в «Прогресс», но то ли не было билетов, то ли фильм не понравился, и мы поехали в «Дружбу». И там в фойе я сделал ещё 4 фото...В общем, обычная жизнь. Город, какой он был и есть. Настоящий.— Вспоминая сейчас то время, думаю: а почему я не снимал город? Ведь в школе у нас был настоящий фото-бум. Главная причина, наверное, в том, что Улан-Удэ делился тогда на множество враждующих между собой молодёжных группировок. «Хунхузы», «чанки», «проспектовские», «гагаринские», «шестьдесят-третьевские»... И конечно же «чавы»! Просто так пройти по городу, особенно по «чужому» району было небезопасно. А тем более с фотоаппаратом. Другая причина — город не менялся так стремительно, как сейчас. Когда ты видишь ежедневно одну и ту же картинку, мысли запечатлеть её как-то не возникает. Ведь кажется: так было, есть и будет всегда, - рассказал Сергей Тарасенко, фотокорреспондент «Байкал-Daily».