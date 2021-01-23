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Было — стало: монумент «Мать Бурятия»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С помощью фотографий Сергея Тарасенко можно вспомнить о перемещениях монумента

Скульптура «Мать Бурятия» или, как её ещё называют, «Гостеприимная Бурятия» была установлена в 2002 году в центре Улан-Удэ и входила в архитектурный ансамбль театра оперы и балета. В 2008 году восьмиметровую статую перенесли к Селенгинскому мосту.

Автор скульптуры — народный художник Бурятии Эрдэни Цыденов. Как сообщал «Байкал-Daily», «Гостеприимная Бурятия» могла появиться почти на 20 лет раньше. Эрдэни Цыденов создал в гипсе скульптуру «Мать Бурятия», до сих пор хранящуюся в запасниках художественного музея имени Сампилова, которую однажды возили на выставку достижений народного хозяйства советской Бурятии.

Художник собирался перевести её в монумент и установить памятник к 60-летнему юбилею республики в 1983 году. Но он не успел воплотить мечту, его жизнь оборвалась в 1985 году. В конце 1990-х скульптура была переведена в бронзу его учеником А.М. Мироновым.
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