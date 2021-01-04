Как изменился вид от «Спутника» на театр оперы и балета и Дом радио. Предлагаем окунуться в историю благодаря фотографиям Сергея Тарасенко
Продолжаем публиковать фотографии проекта «Байкал-Daily» «Было-стало». На этот раз фотокорреспондент Сергей Тарасенко поделился подборками снимков изменения видов от магазина «Спутник» на театр оперы и балета и Дом радио.
Эксперты уже не раз негативно высказывались о многоэтажных проектах в центре города. Архитекторы били тревогу, когда многоэтажки на улице Смолина только планировались к строительству. Бывший главный архитектор Улан-Удэ Павел Зильберман заявлял об «изуродованных градостроительных решениях застройки центра города». Высказывались опасения, что улица Смолина «в перспективе получится неизвестно какой».
- Оказывается, когда-то следили за так называемым «архитектурным обликом» города и соблюдали «план строительства». Но всё изменилось с приходом точечной застройки и появлением ударных капиталистических строек! Некогда одноэтажная улица Смолина теперь почти неотличима от Манхэттена и продолжает расти и уплотняться прямо на глазах. Кому-то закрыли свет и вид? Да ладно! - поделился Сергей Тарасенко.
Было — стало: «Силуэт города? — не, не слышали»
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