Было – стало: Космонавты на ПВЗ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

О том, как выглядела площадь Славы в Улан-Удэ 16 лет назад и как она изменилась



«Байкал-Daily» представляет первую публикацию из серии «Было – стало в Улан-Удэ». В работах фотокорреспондента Сергея Тарасенко площадь Славы 16-летней давности и того, как она выглядит сейчас. Как отражение смены эпох: рекламный баннер ситкома вместо исчезнувшего памятника «Покорители космоса».



- А ведь можно же было создать парк скульптур, как это делается во многих городах. Хотя бы выставить их в том же Этнографическом музее. Пустого места там много! Там бы их не растащили на металлолом. И глаз бы они радовали. Как встреча с Родиной, с детством, - делится мнением Сергей Тарасенко.



Фото площади Славы и монумента покорителям космоса сделаны в 2004 году. На сегодняшних снимках улица Октябрьская (напротив входа в школу №42) и скульптурная композиция «Каникулы».







