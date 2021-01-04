Было — стало: «Пти-Отель»

Продолжаем вспоминать прошлое, благодаря фотографиям Сергея Тарасенко
В этом двухэтажном каменном здании, построенном в 1870-х годах, когда-то размещался легендарный «Пти-Отель». Именно в нём останавливался Антон Павлович Чехов в 1890 году во время путешествия на остров Сахалин. А в 1924 году в этом доме была открыта первая на территории Бурятии государственная трудовая сберкасса №301. В наши дни здесь по-прежнему отделение СберБанка.
- В 2011 году аварийное здание решили отреставрировать
. Ну как отреставрировать? — Обгородить забором, снести, и построить заново. Да, и чуть-чуть подвинуть. «Реконструкция» называется. Рядом с новым зданием и сейчас продолжается строительство. В скором будущем здесь будет одно из красивейших мест города с целым каскадом фонтанов, - поделился мнением Сергей Тарасенко.
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