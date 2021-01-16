Было — стало: Фонтан и мемориал у ДК ЛВРЗ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Окунёмся в историю с помощью фотографий Сергея Тарасенко



В 2020 году после реконструкции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на площади Славы в Железнодорожном районе города Улан-Удэ появился новый памятник труженикам тыла и детям войны. Скульптурная композиция была изготовлена в Москве. Автор проекта памятника — скульптор Алексей Чебоненко.



Старый же каскадный фонтан с фигурой крылатого воина у Дома культуры ЛВРЗ был демонтирован. На его месте установили новый фонтан в виде пятиконечной звезды. А по краям площади разместили детские игровые площадки.

