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Было — стало: 8-й корпус БГУ

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Судьбоносным стал пожар в старом невзрачном здании

«Байкал-Daily» продолжает публикации из серии «Было – стало в Улан-Удэ». На этот раз в работах фотокорреспондента Сергея Тарасенко – нынешний восьмой корпус Бурятского госуниверситета.

В двухэтажном деревянном доме по адресу Ранжурова, 4 располагалось когда-то Улан-Удэнское музыкальное училище имени Чайковского. В 1980-е и 90-е годы в нём была редакция детского журнала «Ласточка». Там же находился и первый офис рекламного агентства «Вусович и К».

- Фотографий этого дома практически нет в интернете. Невзрачный его фасад вызывал лишь одно желание — чтобы он не попал в кадр. И лишь однажды, в самый последний его день, случайно проходя мимо, я всё-таки сфотографировал его. Это был вторник, 29 января 2008 года. В этот день дом сгорел, - поделился Сергей Тарасенко.

В 2011 году на этом месте началось строительство нового корпуса Бурятского государственного университета. 30 августа 2013 года учебно-лабораторный корпус был торжественно открыт.

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