Было — стало: приключения Карлоса Седьмого в Улан-Удэ

Частая смена вывесок — обычное явление в столице Бурятии
«Байкал-Daily» продолжает публикации из серии «Было – стало в Улан-Удэ». На этот раз на снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко – помещение по улице Ербанова, в котором сейчас располагается кафе. Впрочем, речь сейчас не о кафе, а его внешнем виде и часто меняющихся вывесках.
— Откуда, — спросите вы, — средневековая башня с бойницами в Улан-Удэ? Очевидно, кто-то съездил в тур по Европам и, «заболев» Испанией, осуществил-таки свои детские фантазии о рыцарях и замках, подвесив шпагу Гулливера на угловатую коробку Дома быта. Что случилось дальше? Мечты разбились об суровые реалии? Король умер, да здравствует король? Следующий хозяин не особо заморочился над новой вывеской, лишь ловко переставив буквы старой. Дальше — как в «испорченном телефоне» — очередное название полностью утратило связь с дизайном экстерьера. И, наконец, всё логично трансформировалось в единственно возможные на этой земле форму и содержание. Эволюция в действии! – отметил Сергей Тарасенко.
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