Было — стало: площадь Революции

До 1924 года площадь называлась Базарной и до революции на ней разворачивались знаменитые Верхнеудинские ярмарки. Уже к началу XVIII века Верхнеудинск считался крупным торговым центром Забайкалья. Сюда съезжались купцы и торговые люди из Кяхты, Нерчинска, Иркутска, Нижнего Новгорода, Москвы. Торговали чаем, табаком, сахаром, сукном, шёлком, коврами, посудой, сапогами...
Здесь же устраивали и аттракционы для детей. Горки, качели и карусели были непременным атрибутом ярмарочных гуляний.
— А ведь совсем недавно на площади Революции также был детский парк развлечений, весьма популярный среди горожан. Здесь можно было даже поплавать! Однако парк давно закрыт. Вроде как за нарушения санитарных норм из-за близости к автостоянке. А может из-за «слишком жирного» места в самом центре города? Кто теперь вспомнит об этом? Зато сейчас всё ровненько и чистенько, всё в плиточку — просто мечта перфекциониста! Казалось бы... Но в этом году территорию в районе площади вновь обещают переблагоустроить. И, возможно, здесь забьют фонтаны. Что ж, понаблюдаем, — иронизирует Сергей Тарасенко.
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