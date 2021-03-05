Летальные исходы по-прежнему фиксируют ежедневно
В Бурятии заболеваемость коронавирусом вновь превысила психологическую отметку в «100». По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 103 человек. Вчера и позавчера суточный прирост при этом был меньше 100 человек – впервые за долгое время.
Из 103 новых случаев коронавируса 84 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
На утро 5 марта общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии в Бурятии достигло 34 236. Из них 54% (18 136) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 32 036 человек, или 93%. Накануне вылечились 132 пациента.
Умерли за сутки ещё двое больных. Всего же коронавирус забрали жизни 723 жителей Бурятии.
В стационарах республики на сегодня лежат 746 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 482. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 41 пациент (из них старше 65-ти – 23).
Занятость коечного фонда составляет 70 %.
Амбулаторное лечение проходят 731 пациент с COVID-19. Наблюдается 170 человек.
Круг контактных лиц составляет 3425 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Селенгинском районе Бурятии ввели дополнительные ограничительные мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19. На две недели приостановлено проведение любых досуговых, спортивных, культурных мероприятий с очным участием зрителей. Приостановлена работа предприятий общепита, кинозалов, учреждений культуры и допобразования.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов заявил: «Рано расслабляемся, ковид никуда не ушёл».
Зампред правительства Пётр Мордовской дал ряд поручений по ситуации в Селенгинском районе. Мобильные группы увеличили объём контрольных мероприятий и в других районах.
Коронавирусом заразились ещё 103 жителя Бурятии
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