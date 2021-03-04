Зампред правительства Бурятии: «Опасность больших вспышек коронавируса есть»

В Бурятии поручено усилить контроль на границе Селенгинского района
В Бурятии мобильные группы по профилактике COVID-19 увеличили объем контрольных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства республики.
4 марта зампред правительства Пётр Мордовской провёл совещание по вопросам работы мобильных групп. Для недопущения повторения ситуации, которая сложилась в Селенгинском районе, разработаны дополнительные меры по профилактике коронавируса. Мобильные группы в Улан-Удэ и районах республики продолжат ежедневные рейды на объектах торговли, общепита, общественных местах и на транспорте.
Кроме того, Пётр Мордовской поручил минтрансу Бурятии совместно с ГИБДД увеличить количество мобильных групп на межмуниципальном транспорте, главным образом, по контролю въезда и выезда с территории Селенгинского района. Контролёры будут проверять соблюдение масочного режима пассажирами и водителями и на автовокзалах.
- Ситуация в Селенгинском районе показала, что опасность больших вспышек коронавируса ещё есть. И это касается не только Селенгинского района. Профилактические мероприятия необходимо сохранять в прежнем объёме. Статистика последних недель показывает незначительный, но стабильный спад заболеваемости, поэтому некоторая расслабленность в обществе есть. Но необходимо понимать, какова цена неосторожности. В Селенгинский район сейчас направлены дополнительные ресурсы здравоохранения, весь бизнес сферы общепита приостановил работу - это, безусловно, потери. Чтобы нам не повторить этот опыт, необходимо соблюдать все меры предосторожности. Повторюсь, никому не хочется жить в условиях карантина и ограничений. Пока не завершится вакцинация, и эпидемия не будет остановлена, необходимо соблюдать масочный режим, все противоэпидемические правила, - отметил Пётр Мордовской.
В связи с ухудшением эпидобстановки в Селенгинском районе на две недели введены ограничения на работу предприятий общепита, запрещены любые культурные, спортивные, досуговые мероприятия с очным присутствием зрителей. В районе на сегодняшний день получают лечение 208 пациентов с коронавирусной инфекцией, за последние сутки прирост заболеваемости составил 34 новых случая.
Зампред правительства Бурятии: «Опасность больших вспышек коронавируса есть»
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