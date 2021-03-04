Глава Бурятии: «Ковид никуда не ушёл»

Накануне на оперативном штабе обсуждалась ситуация в Селенгинском районе Бурятии, где ухудшилась эпидемиологическая обстановка по COVID-19.
- Рано расслабляемся, ковид никуда не ушёл. Просто выстроили систему работы с ним, стало попроще. Как только система дала слабину, вот, пожалуйста, результат. Сначала школа «загорелась», школу закрыли целиком. Потом понятно, что дальше пошло на взрослых и так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, все районы, активизируйте работу районных штабов, взбодрите всех, - обратился к участникам штаба глава республики Алексей Цыденов.
В совещании участвовали представители министерств, ведомств республики, районных администраций.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Селенгинском районе ввели дополнительные ограничительные мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19.
С 4 марта на две недели на территории района приостановлено проведение любых досуговых, спортивных, культурных мероприятий с очным участием зрителей. Приостановлена работа предприятий общепита, кинозалов, учреждений культуры и допобразования.
Выезд спортивных команд для участия в соревнованиях за пределами района допускается только при наличии результатов лабораторного обследования на COVID-19. Во всех организациях и предприятиях района будут усилены противоэпидемические мероприятия.
В конце февраля в средней школе № 4 в Гусиноозёрске была зарегистрирована вспышка COVID-19. На тот момент сообщалось о 68 заразившихся.