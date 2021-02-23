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Москвич пытался взыскать деньги с жительницы Бурятии

Москвич пытался взыскать деньги с жительницы Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина утверждал, что деньги своей бывшей давал в долг

Обратившись в Иволгинский районный суд по месту жительства бывшей гражданской жены, москвич просил взыскать с неё деньги. Он пояснял, что со своей карты перечислял средства, оплатил за учёбу, авиаперелёт девушки из Москвы в Улан-Удэ. Мужчина усмотрел здесь противоправное поведение со стороны бывшей, неосновательно обогатившейся за его счет.

Решение районного суда об отказе в иске было им оспорено. Житель Москвы указал, что деньги он давал в долг, а потому заёмщик – уроженка Бурятии - обязана их возвратить.

Апелляционная инстанция отклонила доводы жалобы и оставила решение районного суда без изменения.

- Согласно ч. 4 ст. 1109 ГК РФ, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности, - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Судебная коллегия не согласилась с доводами жалобы о наличии между сторонами отношений по договору займа.

- В силу положений п.1 ст.432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, - отметили в суде.

Ответчица сообщила, что они с мужчиной состояли в отношениях, он добровольно перечислял средства, на которые она приобретала продукты питания и предметы быта для совместного пользования. Деньги за образовательные услуги и авиаперелет оплатил добровольно, никогда не требовал их возврата, о чем свидетельствует переписка, представленная суду.   
суд
 
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