Москвич пытался взыскать деньги с жительницы Бурятии

Мужчина утверждал, что деньги своей бывшей давал в долг



Обратившись в Иволгинский районный суд по месту жительства бывшей гражданской жены, москвич просил взыскать с неё деньги. Он пояснял, что со своей карты перечислял средства, оплатил за учёбу, авиаперелёт девушки из Москвы в Улан-Удэ. Мужчина усмотрел здесь противоправное поведение со стороны бывшей, неосновательно обогатившейся за его счет.



Решение районного суда об отказе в иске было им оспорено. Житель Москвы указал, что деньги он давал в долг, а потому заёмщик – уроженка Бурятии - обязана их возвратить.



Апелляционная инстанция отклонила доводы жалобы и оставила решение районного суда без изменения.



- Согласно ч. 4 ст. 1109 ГК РФ, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности, - сообщили в Верховном суде Бурятии.



Судебная коллегия не согласилась с доводами жалобы о наличии между сторонами отношений по договору займа.



- В силу положений п.1 ст.432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, - отметили в суде.



Ответчица сообщила, что они с мужчиной состояли в отношениях, он добровольно перечислял средства, на которые она приобретала продукты питания и предметы быта для совместного пользования. Деньги за образовательные услуги и авиаперелет оплатил добровольно, никогда не требовал их возврата, о чем свидетельствует переписка, представленная суду.

