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В Бурятии «потушили» военные склады. Видео

В Бурятии «потушили» военные склады. Видео
Общество, 
По легенде учений, на горящих складах с военной техникой была угроза детонации

Военные провели пожарно-тактическое учение в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии.

По замыслу учений, была смоделирована ситуация по тушению различных пожароопасных объектов, в частности, складов с ГСМ и парка вооружения и военной техники. Там была возможна детонация легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также розлив нефтепродуктов с высокой скоростью горения.

- С пожарными командами были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания. Выполнены нормативы по оперативному выходу техники из парка, развертыванию пожарных машин, прокладки магистральных и рабочих линий, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В пожарно-тактическом учение участвовали более 30 пожарных команд, задействовано свыше 50 единиц специальной техники.


- В соединениях и воинских общевойскового объединения в Бурятии проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос. Также особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности вблизи складов с ГСМ, арсеналов и парков с вооружением и военной техникой, - отметили представители Восточного военного округа.



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