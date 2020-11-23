В Бурятии мотострелков ВВО проверили на стрессоустойчивость

Военнослужащим пришлось преодолеть горящую стену
В танковом соединении общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, с личным составом провели занятия по поддержанию высокой психологической устойчивости и способности переносить нагрузки в сложной стрессовой обстановке.
На занятиях военнослужащие прошли психологическую полосу препятствий. Им пришлось преодолеть горящую стену, а также провести схватки с условным противником. По итогам личный состав продемонстрировал полную готовность к выполнению боевых задач в условиях повышенного стрессового напряжения.
- Данные занятия нацелены на достижение военнослужащими способности выдерживать высокие нервно-психические нагрузки и действовать по предназначению в стрессовых ситуациях, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе мероприятий были задействованы более 200 военнослужащих.
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Общество, Фото:
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