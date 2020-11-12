Беспилотники взлетали в небо как днём, так и ночью
В 2020 году в Бурятии беспилотные летательные аппараты общевойсковой армии провели в небе около тысячи часов. Они использовались и днём, и ночью в различных климатических условиях, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Беспилотники активно применялись в различных тактических учениях для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений. С помощью беспилотников также контролировали выдвижение и развёртывание соединений и воинских частей.
Установленные на беспилотниках «Орлан-10» видеокамеры в реальном времени передавали данные в штаб о скорости движения и прохождении контрольных пунктов на пути следования бронетехники.
Помимо этого, беспилотники использовались в качестве летательных аппаратов условного противника. Специалисты радиоэлектронной борьбы учились выводить их из строя с помощью новейшей станции помех «Поле-21».
Военные беспилотники налетали в Бурятию тысячу часов
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